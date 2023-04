Ucraina: oltre 30 imprese Piemontesi disponibili per la ricostruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 30 le aziende Piemontesi che hanno manifestato l'intenzione di prendere parte alla ricostruzione dell'Ucraina in occasione della conferenza bilaterale convocata oggi a Roma. "E' importante che aziende piccole e grandi del territorio siano in campo per contribuire alla ripartenza dell'Ucraina fin d'ora, nonostante il conflitto sia ancora in corso - ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio -. La partecipazione alla Conferenza a Roma è stato un primo passo, ma siamo già al lavoro con l'ambasciata Ucraina a Roma per individuare una regione Ucraina con la quale sottoscrivere un memorandum di collaborazione e mettere a disposizione quanto il Piemonte può offrire per la ricostruzione ed il ritorno alla normalità", ha concluso. (Rpi)