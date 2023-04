Lavoro: Mazzella (M5s), dati su lavoro nero inquietanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "i dati emersi da una operazione di vigilanza straordinaria, promossa e coordinata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, sono inquietanti - ha dichiarato il senatore del M5s Orfeo Mazzella - ed invertono una tendenza che negli ultimi anni avevamo provato a costruire". "Quella del contrasto al lavoro nero, per il M5s una piaga da combattere. A differenza della Meloni che così come durante il governo Conte si oppose al cashback, misura che di certo poteva favorire la nostra economia, oggi da presidente del consiglio con la legge di bilancio che aumenta il tetto dei contatti non fa che garantire l'aumento del lavoro nero in questo paese. È dando dignità di reddito minimo che si investe anche in sicurezza e salute. La nostra proposta di istituzione di una Procura Nazionale del Lavoro è fondamentale per ottimizzare tutto l'impianto dei controlli e aumentare sensibilmente gli strumenti di prevenzione. Un "pool" di esperti impegnato in via esclusiva su questo fronte lavorerebbe proprio in questa direzione, con meccanismi premianti e incentivi per tutte quelle imprese virtuose e rispettose delle regole, che per fortuna sono la maggioranza", ha concluso Mazzella. (ren)