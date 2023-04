Pnrr: Pella (FI), noi individuiamo soluzioni per realizzare tutti i progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "Ciò che c'era da dire sul Pnrr, sulla sua governance e sulle interlocuzioni in Europa, è stato abbondantemente detto. Il ministro Fitto ha adottato un metodo apprezzabile, con repliche al dibattito approfondite che hanno valorizzato anche il ruolo dell'opposizione. Anci, Upi e Conferenza delle regioni hanno ringraziato per la fattiva collaborazione che il ministro ha dato alle associazioni, coinvolgendole in una cabina di regia che molti forse hanno fatto finta di non conoscere, ma in cui sono state accolte le richieste arrivate. Il Parlamento avrà un ruolo centrale, ogni decisione verrà discussa e presa in questa sede cosa che non accadeva con altri governi. Noi non vogliamo rinunciare a nessun centesimo e a nessun progetto, rimodulare ha un significato ben diverso del verbo rinunciare, le criticità riscontrate non nascono oggi e con questo governo". E' quanto ha dichiarato il capogruppo di Forza Italia in commissione Bilancio alla Camera, Roberto Pella, intervenendo in Aula sull'informativa urgente sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. "Questo esecutivo ha sollevato le criticità in sede europea avviando interlocuzioni per risolverle. Ulteriori elementi informativi sono nel Def che domani discuteremo e voteremo - ha continuato il parlamentare -. La nostra è una impostazione, pragmatica e coraggiosa, individuiamo le soluzioni per risolvere al meglio le criticità. Con questo spirito Forza Italia e il presidente Berlusconi lavorano in Parlamento. Mentre un governo di politicanti fa finta di nulla il nostro esecutivo pone ora i problemi per poter realizzare tutti i progetti messi in campo, anche utilizzando altri fondi europei a disposizione. Chi paventa che questo governo possa avere problemi di attuazione del piano strumentalizza solamente. Voglio ricordare che quando parliamo di Pnrr non dobbiamo dimenticare che 122 miliardi di finanziamento sono prestiti, debiti e come tali dobbiamo utilizzarli al meglio per fare in modo che gli investimenti producano un effetto volano. In questo frangente i piccoli comuni sono stati essenziali e ringraziano per l'attenzione che questo governo ha dato loro perché sono quelli che oggi sono più bisognosi dei fondi del piano. Questo è il nostro modus operandi - ha concluso Pella -, per questo Forza Italia sosterrà con convinzione la linea, che il governo di cui fa parte, sta portando avanti nella realizzazione del Pnrr".(Rin)