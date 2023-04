© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti alle donne e agli uomini di Agenzia Nova con l’auspicio che sia sempre attenta al territorio e al sistema imprenditoriale" Carlo Sangalli

Presidente di Confcommercio

24 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in Lombardia.COMUNELa presidente del Consiglio comunale Elena Buscemi interviene alla scopertura di una targa in ricordo di Giorgio Latis, ebreo e partigiano, morto a Torino il 26 aprile del 1945.Istituto di Istruzione Superiore Nicola Moreschi via San Michele del Carso 25 (ore 10)Il Sindaco di Milano Giuseppe Sala partecipa all'incontro "Il nuovo sistema del brevetto unitario: pronti a partire".Palazzo di Giustizia, aula magna (ore 14:30)Si riunisce il consiglio comunalePalazzo Marino, Piazza Scala, 2 (ore 16:30)Inaugurazione di uno spazio sportivo polivalente nel quartiere Gratosoglio, riqualificato da Fondazione Milan con il supporto di Off-White. Intervengono; rappresentanti dell'amministrazione comunale; il vicario episcopale della Diocesi di Milano, Mons. Carlo Azzimonti; l'amministratore delegato di AC Milan, Giorgio Furlani e alcuni giocatori e giocatrici della prima squadra maschile e femminile di AC Milan.Via Saponaro, 28 (ore 18)REGIONEL'assessore regionale alle Infrastrutture e opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, interviene al Roadshow “Dagli Scali, la nuova città. Sei anni dopo”.Scalo Farini, via Valtellina, 5 (ore 10:30)Il sottosegretario a Sport e giovani Lara Magoni partecipa al Convegno dal titolo "Medaglie e salute debbono convivere" organizzata da Milano-Bicocca, Osservatorio Metropolitano di Milano e Panathlon Club Milano.Università Bicocca, U 12 Milano-Bicocca, via Vizzola, 5 (ore 14)L'assessore alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi, partecipa alla cerimonia di intitolazione del parco pubblico di via Colombo alla memoria di Giuseppe Di Matteo, vittima della mafia.Parco pubblico via Colombo, Cassano d'Adda/MI (ore 17)Il sottosegretario con delega a Sport e giovani, Lara Magoni, interviene alla presentazione della 26° edizione della Skymarathon "Sentiero 4 luglio", in programma il 2 luglio prossimo. Nell'occasione Magoni presenta il campione di scialpinismo bergamasco, William Boffelli.Relais Franciacorta, via Manzoni 29, Colombaro /Bs (ore18)Il sottosegretario con delega a Sport e giovani partecipa alla presentazione della tappa Seregno - Bergamo del Giro d'Italia, in programma domenica 21 maggio.Auditorium di Confindustria Bergamo via Stezzano, 87 Bergamo (ore 20:30)VARIEConvegno “Armi improprie. Lo stato della critica d'arte in Italia” a cura del professor Vincenzo Trione, Preside della Facoltà di Arti e turismo dello Iulm, in collaborazione con il dottorato di ricerca in visual and media studies e il center for visual studies.IULM 6, Sala dei 146, via Carlo Bo, 7 (ore 9)"Dagli scali, la nuova città. Sei anni dopo”, evento di presentazione del lancio del Bando di gara dello Scalo Farini organizzato dal FS Sistemi Urbani, società capofila del Polo Urbano del Gruppo FS Italiane. Intervengono, tra gli altri, l'ad di FS Sistemi Urbani Umberto Lebruto, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, l'assessore alle infrastrutture e opere Pubbliche di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi, il professore di Architettura Politecnico di Milano, Piergiorgio Vitillo.Ex Scalo Farini, via Valtellina 5 (ore 10:30)Conferenza stampa per la firma del protocollo di collaborazione per la prevenzione e contrasto dei crimini informatici sui sistemi informativi critici dipendenti da città metropolitana di Milano. Sono presenti: Renato Saccone, Prefetto di Milano; Francesco Vassallo, Vicesindaco della Città metropolitana di Milano; Giuseppe Petronzi, Questore di Milano; Tiziana Liguori, Primo Dirigente della Polizia di StatoPalazzo Isimbardi, via vivaio, 1 (ore 11:30)Conferenza stampa online di presentazione del nuovo Piano Strategico 2023-2027 e del bilancio 2022, di Coop Alleanza 3.0 . Intervengono Mario Cifiello, Presidente Coop Alleanza 3.0, e Milva Carletti, Direttrice Generale Coop Alleanza 3.0.diretta streaming (ore 12)“Il nuovo sistema del brevetto unitario: pronti a partire". Intervengono, tra gli altri: il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana; il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala; il Presidente della Camera di Commercio, Carlo Sangalli; il Presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, il ministro della Giustizia, Carlo Nordio.Palazzo di Giustizia, aula magna (ore 14:30)Consegna del "Premio Lucca Classica 2022" al Maestro Riccardo ChaillyTeatro alla Scala, ridotto dei palchi (ore 17)Evento “Soldi vs Idee: il calcio e la sostenibilità” organizzato dal Centro Baffi Carefin dell'Università Bocconi. Intervengono, tra gli altri: Alessandro Antonello Ceo Corporate FC Internazionale Milano, Laura Giuliani Portiere A.C. Milan e Nazionale Italiana, Paolo Scaroni presidente A.C. Milan, Michele Uva S&E Sustainability director, UefaUniversità Bocconi, aula magna, via Gobbi, 5 (ore 17:30)Visita a Brescia del leader del M5S Giuseppe Conte per sostenere il candidato sindaco del Movimento Cinque Stelle, Alessandro Lucà. Intervengono anche i Consiglieri regionali Paola Pollini (Presidente Commissione regionale Antimafia), Paola Pizzighini e Nicola Di Marco.Teatro Der Mast, via Carducci, 17/E. Brescia (ore 18) (Rem)