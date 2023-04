Pnrr: Albano, governo al lavoro per raggiungimento obiettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi è stato firmato il Dpcm attuativo delle nuove misure legate alla governance del Pnrr. “Sono convinta che le scelte organizzative del ministro Fitto daranno un forte impulso all'attuazione del piano dal momento che la precedente governance, eccessivamente frammentata, aveva mostrato i suoi limiti". Lo scrive in una nota il sottosegretario all'Economia e Finanze, Lucia Albano. "Bene anche l'operazione di trasparenza del Ministro oggi in Aula con la sua informativa: ha assicurato il massimo impegno da parte del governo per ottenere i benefici del Pnrr, senza tuttavia nascondere le difficoltà incontrate, in gran parte ereditate dall'esecutivo precedente", conclude Albano. (Rin)