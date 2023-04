Torino: il Consiglio comunale da il via libera al Rendiconto 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale di Torino ha approvato a maggioranza il Rendiconto 2022. "E' stato un anno che ha visto tutti i settori dell'amministrazione impegnati nello straordinario sforzo di rilanciare la Città - ha affermato l'assessora al Bilancio Gabriella Nardelli -, grazie alla mole di interventi previsti dai Fondi del Pnrr, dal Fondo Complementare e dai fondi europei e ministeriali, senza perdere di vista la qualità e la quantità dei servizi ai cittadini, coniugando in maniera efficiente e sinergica l'attività ordinaria e quella straordinaria, per riorganizzare la spesa e ridurre sprechi e sovrapposizioni. Per quanto riguarda la gestione finanziaria, l'elemento più rilevante è stato la sottoscrizione del Patto per Torino che ha riconosciuto alla Città un contributo complessivo di 1.120 milioni di euro per 20 anni, ed impegna l'Ente al raggiungimento di obiettivi di grande respiro: miglioramento della riscossione, revisione della macchina comunale, riduzione del debito da finanziamento, riduzione dell'anticipazione di tesoreria ,rispetto dei tempi di pagamento, rispetto degli obiettivi correlati al Pnrr e al Pnc. (segue) (Rpi)