Brasile: Bolsonaro a processo per assalto a istituzioni, pubblicato "per errore" video contro sistema elettorale (2)

- Secondo l'avvocato Fabio Wajngarten, ex consigliere politico di Bolsonaro, l'ex presidente "non sapeva di aver postato" il video in questione. Quando è venuto a conoscenza del post, ha cancellato immediatamente. "In nessun momento il presidente ha espresso alcun giudizio di valore sul contenuto del video". Wajngarten ha poi evidenziato che l'ex presidente ha accettato il risultato delle elezioni presidenziali dello scorso anno. "considera le elezioni un capitolo chiuso, dal giorno in cui è stato sconfitto". (segue) (Brb)