Brasile: Bolsonaro a processo per assalto a istituzioni, pubblicato "per errore" video contro sistema elettorale (3)

- Il messaggio era stato valutato dalla magistratura come un incoraggiamento rivolto da Bolsonaro ai suoi sostenitori, autori degli atti vandalici. La narrativa dei brogli elettorali, alimentata nel corso degli anni da Bolsonaro, potrebbe dunque per la Corte suprema aver motivato gli autori delle violenze dell'8 gennaio che avevano come obiettivo l'annullamento dell'elezione del presidente di Luiz Inacio Lula da Silva e la permanenza al potere di Jair Bolsonaro. Lo scorso 14 aprile il giudice della Corte suprema, Alexandre de Moraes, aveva ordinato alla (Pf) di fissare l'interrogatorio entro 10 giorni. "L'audizione di Jair Bolsonaro è misura indispensabile per il completo chiarimento dei fatti indagati", affermava il giudice in una nota. Gli inquirenti impegnati nella ricostruzione dei fatti vogliono risalire all'eventuale responsabilità dell'ex capo dello stato sul tentativo di colpo di stato. (Brb)