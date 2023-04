Copasir: Borghi (Iv) ribadisce, non mi dimetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il senatore Enrico Borghi, eletto componente del Copasir in quota Pd, oggi passato a Italia viva ha ribadito la sua intenzione a non dimettersi dal Comitato. "Ci sono prassi parlamentari molto precise e puntuali" su questo, ha chiarito il neo senatore Iv nella conferenza stampa in Senato di presentazione della sua adesione al Partito. (Rin)