Roma: assessore Personale, solidarietà a casa delle donne Lucha y siesta

- "Voglio esprimere tutta la mia solidarietà alla casa delle donne Lucha y siesta di Roma, che si batte da oltre 15 anni per i diritti delle donne e contro la violenza di genere". Lo dichiara, in una nota, Andrea Catarci assessore di Roma Capitale alle Politiche del Personale, al decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la città dei 15 minuti. "La nostra città ha bisogno di spazi pubblici vitali dove ogni giorno si pratichino solidarietà, mutualismo, attivismo - aggiunge l'assessore -. Luoghi come Lucha Y siesta sono presìdi fondamentali all'interno dei nostri quartieri e svolgono una funzione sociale insostituibile. Il nostro compito è accompagnare queste esperienze, valorizzandole in un cammino virtuoso e condiviso per fare di Roma davvero una città accogliente e inclusiva", conclude.(Com)