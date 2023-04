Pnrr: Siracusano, pronti a rimodulare obiettivi intermedi per raggiungere risultato finale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro Raffaele Fitto, "durante la sua informativa in Parlamento in merito allo stato d'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è stato chiaro: l'obiettivo del governo è quello di dare al Paese un'attuazione piena del Pnrr. L'esecutivo Meloni lavora da mesi, dopo aver ereditato la fase progettuale, per la messa a terra dei fondi che sono arrivati e che arriveranno dall'Europa nei prossimi anni". Lo afferma, in una nota, Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia. "Ci sono, ne siamo consapevoli, alcuni obiettivi intermedi da rimodulare, ed è aperto un dialogo costruttivo con Bruxelles per apportare al Piano le correzioni indispensabili per proseguire positivamente in questo percorso e per salvaguardare il raggiungimento del risultato finale: se ci sono criticità andranno sanate per tempo, rispettando i regolamenti comunitari e le tempistiche indicate dall'Ue - prosegue Siracusano -. Ma occorre prima di tutto, maggioranza e opposizione, remare tutti nella stessa direzione. Se i progetti legati al Pnrr andranno in porto, vincerà l'Italia intera, non uno schieramento politico piuttosto che un altro. Va dimostrata con i fatti l'unità del Paese di fronte ad una sfida così importante, il governo è aperto al confronto con il Parlamento".(Com)