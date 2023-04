Camera: Ricciardi (M5s), in Giunta Elezioni maggioranza vuole sovvertire regole democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giunta delle Elezioni della Camera "la maggioranza vuole sovvertire le regole con le quali siamo andati a votare il 25 settembre scorso, e lo fa per mettere in discussione un seggio vinto dal M5s in Calabria". A denunciarlo, nell'Aula di Montecitorio, è stato il deputato del Movimento cinque stelle, Riccardo Ricciardi. "Il vademecum del ministero dell'Interno che ha stabilito le regole con le quali tutti noi siamo andati a votare - ha aggiunto il parlamentare -, dice chiaramente che la scheda che riporta due segni sui simboli di due diverse liste elettorali è nulla. Ebbene, nella Giunta il centrodestra vuole stabilire che questa regola non è più valida. La destra che tanto si riempie la bocca sul rispetto delle regole, nel chiuso di una Giunta sta calpestando a colpi di maggioranza le regole della democrazia. Lo fanno per provare a prendersi un seggio che hanno perso in Calabria: proprio in una terra dove manca da tempo la fiducia nelle istituzioni, la maggioranza dice ai cittadini che il loro voto non conta nulla. E' un fatto indegno, lo denunceremo ovunque. La democrazia che abbiamo festeggiato ieri 25 aprile - ha concluso Ricciardi - deve essere onorata e difesa non solo nelle ricorrenze ma tutti i giorni, ovunque, specialmente nel Parlamento, che è la casa della democrazia".(Rin)