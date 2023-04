Corea del Sud: presidente Yoon, alleanza con Usa pilastro di pace e stabilità nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'alleanza tra Stati Uniti e la Corea del Sud, basata sui comuni valori della libertà e della democrazia, è un pilastro di stabilità e di pace non solo nella Penisola coreana, ma in tutto il mondo. Lo ha dichiarato il presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol a margine del suo incontro con l'omologo statunitense Joe Biden alla Casa Bianca. "Suppongo che molti decisioni importanti riguardanti la Repubblica di Corea siano state prese in questo ufficio", ha detto Yoon riferendosi allo Studio ovale. "Credo che se sono qui è solo come conseguenza di tutti quei momento storici. La storia dell'alleanza tra i nostri Paesi, negli ultimi 70 anni, dimostra che le decisioni dei nostri predecessori erano giuste e sagge: la Corea del Sud è risorta dalle ceneri della guerra ed è diventata un Paese guida nella comunità internazionale", ha aggiunto il leader di Seul. Yoon ha osservato anche come la pace e la stabilità globali siano oggi minacciate "da chi cerca di alterare lo status quo con la forza, di frammentare le catene di fornitura, di danneggiare la sicurezza energetica e alimentare". "La nostra alleanza - ha aggiunto - può giocare un ruolo cruciale nel fronteggiare tutte queste minacce". (Was)