Veneto: Di Blasio (Autorità sistema portuale), confronto sempre aperto

- Filt Cgil, FIt Cisl Uiltrasporti hanno proclamato a partire da oggi e fino a venerdì 28 uno sciopero dei lavoratori portuali della società Nuova Clp, cooperativa che fornisce a Venezia-Porto Marghera i lavoratori per l'attività nel porto. Nel comunicato dei sindacati si legge che il bando di gara indetto da presidente e segretario dell'Autorità di Sistema portuale mette a rischio diritti e reddito degli stessi. A loro, tramite un comunicato, ha risposto il presidente dell'Autorità di sistema portuale, Fulvio Lino Di Blasio, che ha chiarito che "il bando riguarda l'autorizzazione all'intermediazione di lavoro temporaneo nel sistema portuale del Mar Adriatico Settentrionale dove, al momento, operano due compagnie, Nuova Compagnia Lavoratori Portuali (Venezia-Porto Marghera) e Serviport (Chioggia), la quale ha preso le distanze dall'iniziativa non aderendo allo sciopero". Di Blasio ha poi proseguito affermando di aver avviato un percorso di confronto con tutti e che "il tavolo è aperto, lo è stato fin dall'inizio e lo sarà fino alla pubblicazione del bando: questo è il nostro modo di costruire le politiche portuali". "Gli strumenti di protesta cui hanno fatto ricorso le organizzazioni sindacali, subito dopo la prima riunione del percorso di confronto, con la dichiarazione di stato di agitazione e sciopero, appaiono, pertanto, fuori scala nella durata temporale di tre giorni e non collegati alla richiesta di apertura di un tavolo, che infatti era già stato avviato dall'Autorità con tutte le parti in causa. Il nostro intento è lavorare per la sicurezza dei lavoratori, per dare prospettive al lavoro portuale e per giungere ad avere un servizio ex art. 17 che garantisca un'organizzazione del lavoro portuale in linea con le esigenze di efficienza di un porto moderno e basata su una sana e corretta gestione finanziaria", ha poi concluso. (Rev)