Egitto: governo stanzia 1,4 miliardi di dollari per acquisto di grano locale nel 2023

- Il governo dell'Egitto ha stanziato 45 miliardi di sterline (1,4 miliardi di dollari) per l’acquisto di grano locale durante il 2023. Lo ha riferito un comunicato del ministero delle Finanze, secondo il quale il fondo dovrebbe coprire gli acquisti di grano nel periodo che va dal primo aprile a metà agosto. Il ministero ha spiegato che per il 2023 è quindi previsto un aumento di 19 miliardi di sterline (614 milioni di dollari) rispetto al fondo dell’anno precedente. L'iniziativa ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo dell'economia interna e, in particolare, di incoraggiare gli agricoltori a espandere la coltivazione di colture strategiche in modo da "contribuire al raggiungimento dell'autosufficienza del Paese, promuovere la sicurezza alimentare e ridurre le importazioni", ha dichiarato il ministro delle Finanze egiziano, Mohamed Maait, durante un incontro con il primo ministro, Mostafa Madbouly. La nuova manovra, a partire dal prossimo luglio, punterà a raggiungere un avanzo primario del 2,5 per cento del Pil, con un tasso di deficit totale che equivale circa al 6,37 per cento. (segue) (Cae)