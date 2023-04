Egitto: governo stanzia 1,4 miliardi di dollari per acquisto di grano locale nel 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ridurre gli effetti dell'ondata inflazionistica sui cittadini è l'ulteriore obiettivo che il governo si propone di superare attraverso un aumento dei fondi destinati al sostegno e alla protezione sociale, che va da 358,4 miliardi di sterline (11,5 miliardi di dollari) a 529,7 miliardi di sterline (17,1 miliardi di dollari). Maait ha riferito che il suo ministero si sta coordinando con il ministero dell'Approvvigionamento per pagare rapidamente le quote degli agricoltori che consegnano il grano al nuovo prezzo di 1.500 sterline (49 dollari) per ardeb (150 chilogrammi) invece di 865 sterline (28 dollari). A gennaio, l'Egitto aveva fissato il prezzo di approvvigionamento del grano a 1.250 sterline egiziane (42,23 dollari) per ardeb (150 chilogrammi) per la stagione 2023. Il nuovo prezzo era superiore di oltre il 40 per cento in quanto l'Egitto ha dovuto affrontare livelli di inflazione record a seguito di svalutazioni valutarie. In seguito all'invasione russa dell'Ucraina, l'Egitto, uno dei maggiori importatori di grano al mondo, ha dovuto fare affidamento sul proprio raccolto interno di fronte all'aumento dei prezzi internazionali e all'interruzione degli acquisti nel Mar Nero. Da allora ha aumentato le sue importazioni di grano. (Cae)