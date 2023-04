Autonomia: Zaia, giorno importante per progetto che stiamo costruendo mattone dopo mattone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È un giorno importante per quest'edifico che stiamo costruendo mattone dopo mattone. Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della regione Veneto, commentando il via libera della presidenza del Senato al ddl sull'autonomia differenziata collegato alla legge di Bilancio 2023. "Oggi assistiamo a un nuovo progresso nella costruzione dell'edificio dell'autonomia che stiamo costruendo mattone dopo mattone. Le fondamenta sono solide e quello di oggi è un progresso importante perché conferma il cammino preso con l'abbrivio di questa legislatura dopo l'impasse di anni. Il parere favorevole della Presidenza del Senato al ddl è il raggiungimento di una ulteriore tappa che ci avvicina al traguardo", ha detto Zaia. "Oggi è un giorno importante per quel cammino verso l'autonomia che rappresenta la più grande riforma dal dopoguerra. È un'intuizione, direi una grande visione, dei Padri della nostra Costituzione, di cui proprio in questi giorni ricordiamo il valore e le radici profonde negli ideali di democrazia, unità e solidarietà", ha poi concluso. (Rev)