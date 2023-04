Pnrr: Molinari (Lega), avere fiducia in tessuto imprenditoriale italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi vi diamo un suggerimento, ministro Fitto, membri del governo: se noi vogliamo spendere i fondi nei tempi, entro il 2026, troviamo il modo di dare quanti più soldi possibile alle imprese. Il modo più sicuro per sapere che questi soldi vengano investiti in innovazione, rispettando gli assi di finanziamento e le missioni del Pnrr, soprattutto rispettando i tempi, è avere fiducia nel tessuto imprenditoriale italiano e, quindi, aumentiamo la quota di fondi che vanno ai privati". Lo ha affermato il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, intervenendo in Aula nel dibattito legato all'informativa urgente del governo in relazione all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riferimento alla revisione del sistema di governance, con la partecipazione del ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto. (Rin)