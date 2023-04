Iran: principe Pahlavi, abbiamo bisogno di sostegno dall'estero per un cambio di regime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il popolo dell’Iran ha bisogno di sostegno dall’estero per favorire un cambio di regime. Lo ha affermato il principe Reza Pahlavi, figlio dello Shah d'Iran Mohammed Reza Pahlavi, durante il convegno dal titolo “Una visione laica e democratica per l’Iran del domani”, organizzato oggi a Roma. Nell’occasione, il principe ha riferito di aver avuto incontri con legislatori e attori politici in Europa, Italia inclusa, e con le democrazie occidentali, per comprendere come offrire maggiore sostegno. "Dicono che ho fatto questo per 43 anni", ha dichiarato Pahlavi. “Non si tratta di una questione di sicurezza di un Paese straniero, ma di inviare un messaggio di sostegno al popolo. Ricevere azioni di questo tipo potrebbe aiutare le vittime del regime”, ha aggiunto Pahlavi, evidenziando che esiste una differenza tra il regime e la popolazione iraniana e che per aiutare il Paese ora bisogna “dare priorità al popolo”.(Res)