- Vittoria italiana in Commissione Agri: riconosciuta l'incoerenza di parificare le emissioni industriali con quelle del comparto zootecnico. “Prosegue la nostra battaglia in difesa del sistema agroalimentare italiano". Lo dichiara in una nota il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida. (Rin)