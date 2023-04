Argentina: aumenta preoccupazione per aumento del cambio del dollaro "parallelo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumenta la preoccupazione in Argentina, per il rapido aumento della quotazione del dollaro sul mercato parallelo. Il cosiddetto "dollaro blue" è infatti aumentato in poco meno di due settimane di oltre il 20 per cento, arrivando ad essere scambiato a 497 pesos, dagli iniziali 390, e contro i 219 a cui si compra il biglietto verde sul mercato ufficiale. Quello del dollaro scambiato sul mercato non ufficiale è un problema sempre più avvertito nel Paese. Sebbene sia sempre esistito, è diventato più rilevante dopo che l'ex presidente argentino Mauricio Macri ha imposto nel 2019 un limite all'acquisto del dollaro ufficiale, non oltre 200 dollari al mese. Questa impossibilità di acquistare una quantità maggiore di dollari in banca induce molti a ricorrere al mercato informale. (segue) (Abu)