Pnrr: Molinari (Lega), strada governo è quella giusta

Presidente del Gruppo Lega Salvini Premier alla Camera dei Deputati

22 luglio 2021

- "Noi stiamo evidenziando dei problemi, qui nessuno tifa perché l’Italia fallisca nella realizzazione del Pnrr, ma fare finta che i problemi e le conseguenze dell’aver accettato il Pnrr non ci siano, non fa il bene del Paese: vuol dire metterci una benda sugli occhi. La strada che ha preso il governo, mi pare quella giusta". Lo ha detto il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, nel suo intervento in Aula nel dibattito legato all'informativa urgente del governo, con la partecipazione del ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in relazione all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riferimento alla revisione del sistema di governance. (Rin)