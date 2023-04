Ue: Castaldo (M5s), Patto stabilità è una non riforma, da Commissione Ue occasione sprecata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Il piano di riforma del Patto di Stabilità presentato oggi dalla Commissione europea "è deludente e non rispecchia le ambizioni annunciate". A dirlo, in una nota stampa, Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare e coordinatore del Comitato per i rapporti europei e internazionali del Movimento 5 Stelle. "Gli irrealistici tetti al deficit e al debito del 3 per cento e del 60 per cento restano inspiegabilmente invariati, nonostante siano espressione di una politica di austerity dannosa e poco lungimirante. I Paesi europei e le loro economie sono stati duramente colpiti, dalla pandemia prima e dalla guerra in Ucraina adesso, ma non sembra che la Commissione ne abbia voluto tener conto. Più che una riforma, quella della Commissione è una non-riforma", ha dichiarato. "Noi del Movimento 5 Stelle chiediamo da sempre l'eliminazione degli assurdi vincoli del Patto. La Commissione non ha voluto cogliere l'occasione che ci ha offerto la pandemia, ossia quella del ripensamento di un sistema anacronistico e fallimentare. Sarebbe stato giusto, come da noi chiesto, lo scorporo degli investimenti verdi dal calcolo del Patto, un provvedimento che avrebbe potuto liberare tantissimi investimenti essenziali per la transizione ecologica e per la conversione della nostra economia", ha aggiunto. "A quanto pare, ha vinto di nuovo l'austerity. Eravamo a un bivio, ma abbiamo preso la direzione sbagliata: quella che torna indietro", ha concluso Castaldo. (Beb)