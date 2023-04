Spagna: leader Podemos chiede a militanti sostegno a canale tv di Pablo Iglesias

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader di Unidas Podemos e ministra dei Diritti sociali spagnola, Ione Belarra, ha inviato una lettera ai militanti del partito viola per chiedere sostegno economico a "Canal Red", il canale televisivo fondato dall'ex vicepresidente, Pablo Iglesias. In questa lettera, Belarra ha evidenziato in che senza "contropoteri" nel campo dei media è "impossibile che le trasformazioni nel Paese abbiano luogo e si consolidino". "So che siete indignati nel vedere ogni giorno, quando guardate la televisione o ascoltate la radio, che la pluralità elettorale del nostro Paese contrasta con lo schiacciante dominio mediatico della destra e dell'estrema destra, compensato solo da un progressismo che non ha mai smesso di mostrare grande ostilità nei nostri confronti", ha sottolineato la leader della formazione viola. Per questa ragione, Belarra ha lodato il fatto che Iglesias e il suo team siano riusciti a lanciare un'emittente televisiva "impegnata in un giornalismo decente, plurale e, finalmente, di sinistra".(Spm)