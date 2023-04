Pnrr: Appendino (M5s), manca governo coeso, degno della sfida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Manca un governo coeso, degno di questa sfida. Il paradosso è che in questa grande occasione chi non è pronto siete proprio voi. Siete bravissimi a fare una sola cosa: tagliare. Siete diventati più austeri di qualsiasi governo Monti. Siete patrioti al contrario". Lo ha detto, rivolgendosi a Raffaele Fitto, la deputata del Movimento cinque stelle, Chiara Appendino, nel suo intervento in Aula nel dibattito legato all'informativa urgente del governo, con la partecipazione del ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in relazione all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con particolare riferimento alla revisione del sistema di governance. (Rin)