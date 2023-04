Monza: al Mit aperto tavolo per garantire un futuro al Gran premio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Ministero per le infrastrutture è stato aperto un tavolo con Regione Lombardia, Comune di Monza e Aci con l’obiettivo di dare al Gp di Monza una prospettiva temporale più ampia possibile. Lo comunica lo stesso Mit in un nota spiegando che l’accordo è che tutti gli interventi di messa in sicurezza partano dopo la gara di settembre. Per Matteo Salvini, Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture, il Gran Premio di Monza è un evento imprescindibile per il Paese che offre una vetrina mondiale per l’automobilismo italiano. Mit, Regione Lombardia, Comune di Monza e ACI, lavoreranno di concerto per garantire a quest’evento la più ampia prospettiva temporale che vada oltre al 2025. (Com)