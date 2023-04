Ucraina: Paita (Az-Iv), vicinanza a Zunino, sgomento per morte collaboratore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La notizia del ferimento del giornalista genovese Corrado Zunino e la morte del suo collaboratore, Bogdan Bitik, lasciano sgomenti. Tutta la mia vicinanza a Zunino e alla redazione di Repubblica". Lo afferma in una nota la presidente del gruppo Azione-Italia viva al Senato Raffaella Paita. "Lavorare in zone di guerra è una scelta di coraggio enorme, Zunino - aggiunge - ha documentato ciò che accade in Ucraina rischiando la vita per garantire l'informazione. A lui e a tutti i giornalisti impegnati in Ucraina e in tutti i luoghi di guerra va tutto il mio sostegno". (Com)