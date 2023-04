Copasir: Biancofiore (Cd'I-Nm), inopportuno Iv con due componenti, Renzi inviti Borghi a dimettersi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- "Con il passaggio del senatore Enrico Borghi dal Pd a Italia viva, la nuova composizione del Copasir risulta sbilanciata rispetto al numero dei parlamentari iscritti ai vari Gruppi di Senato e Camera. Per il fatto che i componenti del Copasir sono dieci già non tutti i gruppi sono rappresentati in seno all'importante organismo bicamerale. A questo punto sarebbe quantomeno inopportuno e grave che Italia viva, col numero di parlamentari iscritti che ha, abbia due componenti. Credo che la questione vada affrontata con urgenza magari in sede di capigruppo senza escludere la richiesta di dimissioni del collega Borghi, che a mio parere, per lealtà istituzionale dovrebbe chiedere Renzi stesso. Lancio quindi un appello alla presidenza di Camera e di Senato per trovare una soluzione di equilibrio e rappresentanza politica, così come già fatto per la Commissione di Vigilanza Rai". Lo dichiara la senatrice Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia, Noi moderati, Coraggio Italia, Udc, Maie. (Rin)