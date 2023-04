Pnrr: Serracchiani (Pd), anche su giustizia governo mette a rischio realizzazione obiettivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

23 luglio 2021

- Se, come è ormai del tutto evidente, il governo e la sua maggioranza considerano il Piano nazionale di ripresa e resilienza non una eccezionale opportunità di crescita e modernizzazione del Paese ma un fastidioso problema, "non genera sorpresa il tentativo in corso dal giorno dell'insediamento di modificare e cancellare le riforme della giustizia, che è tra le condizionalità del Pnrr, riguardo ad efficienza della giustizia e ragionevole durata dei processi". Così in una nota Debora Serracchiani, deputata e responsabile Giustizia del Partito democratico. "Scelta incomprensibile e autolesionista tanto più che le riforme Cartabia, come proprio i dati del ministero della Giustizia testimoniano definendoli 'coerenti con gli impegni assunti con la Commissione Ue', sta dando risultati positivi sulla durata dei processi diminuita dell'11,8 per cento nel settore civile e dell'10 per cento in quello penale rispetto al 2019. Insomma, sono riforme che funzionano, si tratta di un settore che il ministro Fitto nemmeno ha ritenuto di citare nella sua informativa alla Camera, allora proprio non si spiega il motivo per cui la destra metta a rischio il raggiungimento degli obiettivi necessari ad ottenere le risorse del Pnrr. A meno che non si vogliano piantare le solite inaccettabili bandierine", aggiunge Serracchiani.