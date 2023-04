Camera: domani audizioni su conflitti di interessi e cariche di governo locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani giovedì 27 aprile, alle ore 10:30, la commissione Affari costituzionali della Camera, nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni in materia di conflitti di interessi e delega al governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonché disposizioni concernenti il divieto di percezione di erogazioni provenienti da stati esteri da parte dei titolari di cariche pubbliche, svolge in videoconferenza le seguenti audizioni: Carla Bassu, professoressa di diritto pubblico comparato presso l'Università degli studi di Sassari; Fabio Cintioli, professore di diritto amministrativo presso l'Università degli studi internazionali di Roma. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. Lo rende noto Montecitorio. (Com)