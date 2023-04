Speciale infrastrutture: Ivo Blandina nuovo presidente di Uniontrasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cambio al vertice di Uniontrasporti, la società in house del sistema camerale che si occupa del settore infrastrutture, trasporti e logistica. L'assemblea dei soci ha nominato alla sua guida per il triennio 2023-2026 Ivo Blandina, presidente della Camera di commercio di Messina. Blandina sostituisce Alberto Zambianchi. Imprenditore messinese, a partire dalla metà degli anni Ottanta ha avviato numerose iniziative in campo marittimo, logistico, nella progettazione realizzazione e gestione di attività e infrastrutture legate alla mobilità di merci e persone. È presidente della Comet srl di Messina (Logistica e terminal operators) e amministratore delle altre aziende controllate o partecipate dalla stessa società e attive nel settore portuale e marittimo, della logistica industriale, del commercio internazionale e della portualità turistica. Vice presidente vicario di Unioncamere Sicilia. È vice presidente vicario di Unioncamere Sicilia. Ha ruoli nel mondo associativo come presidente vicario di Sicindustria e componente del comitato tecnico infrastrutture e trasporti di Confindustria. (Com)