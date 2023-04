Premio Carli: il 5 maggio la festa dell'eccellenza italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo della Polizia, Lamberto Giannini. La presidente e Ceo di Yves Saint Laurent, Francesca Bellettini, unica italiana nella lista delle 25 donne più influenti al mondo stilata dal Financial Times. Il "re" delle bollicine, Matteo Lunelli, presidente e amministratore delegato di Cantine Ferrari. La vicepresidente di Farmindustria, azionista e consigliere di amministrazione di Menarini, Lucia Aleotti. La campionessa di sci, quattro Coppe del mondo in bacheca, Sofia Goggia. E l’attore più acclamato del momento, Pierfrancesco Favino. Sono alcuni dei quindici talenti che il 5 maggio, alle ore 17:30, nella solenne cornice del teatro dell’Opera di Roma, saranno insigniti del premio Guido Carli, assegnato ogni anno dall’omonima Fondazione e giunto alla sua XIV edizione. Speciale come la ricorrenza che celebra: il trentennale della scomparsa di Carli, che fu ministro del Tesoro, Governatore della Banca d’Italia e presidente di Confindustria. "La cerimonia del premio Guido Carli sarà una festa dell’eccellenza italiana - spiega in una nota Romana Liuzzo, presidente della Fondazione Guido Carli - e un inno al merito, che Carli chiedeva di coltivare e liberare. La sua testimonianza, la sua battaglia contro i lacci e i lacciuoli che impediscono ai giovani di emergere, è ancora viva. Abbiamo scelto di celebrarla portando sul palco le donne e gli uomini che in ogni ambito, dall’economia all’arte, dal cinema allo sport e, per la prima volta, anche alla musica, fanno grande l’Italia nel mondo, conservando solide le radici e l’impegno per il nostro Paese. Attraverso i loro successi, rendiamo omaggio all’eredità morale e culturale di mio nonno e alla sua speranza in un futuro dove sviluppo e solidarietà, crescita e attenzione agli ultimi, vadano di pari passo". L’edizione di quest’anno - continua la nota - avrà una veste totalmente nuova, a cominciare dalla location del teatro dell’Opera. La grande musica avrà un ruolo da protagonista, con la presenza di Roby Facchinetti per la special performance finale e di un altro concorrente dell’ultimo Sanremo. In platea saranno presenti esponenti di primo piano delle istituzioni, top manager e imprenditori, ex premiati e moltissimi studenti. La cerimonia sarà aperta da Liuzzo, che è anche l’ideatrice del premio. Dopo un video saluto, a nome del governo, del ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, il saluto istituzionale del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e l’intervento di Gianni Letta, presidente onorario della Fondazione, la serata d’onore prenderà il via, alternando momenti di intrattenimento e spazi di discussione, le note della musica e le parole dei premiati e dei giurati, con la conduzione della giornalista Veronica Gentili che terrà il filo dello spettacolo. Al termine, nel foyer del teatro, una light dinner per gli oltre 500 invitati organizzata da Coldiretti con i prodotti di Campagna amica. (segue) (Com)