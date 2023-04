Spagna-Brasile: Sanchez, nostra presidenza di turno Ue favorirà approvazione accordo con Mercosur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'arrivo della Spagna alla presidenza di turno dell'Unione europea (Ue), nel secondo semestre del 2023, favorirà l'approvazione dell'accordo commerciale tra Ue e Mercato comune del sud (Mercosur). Lo ha detto il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, a margine dell'incontro bilaterale con il capo dello stato brasiliano, Luiz Inacio Lula da Silva. "Il fatto che la Spagna presieda il Consiglio Ue da luglio e il Brasile sia alla guida del Mercosur nello stesso periodo è un'occasione straordinaria per approfondire il tema", ha detto. Dal canto suo il presidente Lula ha dichiarato che "se concludere questo accordo fosse facile lo avremmo già concluso". Lula ha anche nuovamente parlato delle possibili modifiche dell'accordo perché "la proposta fatta dal precedente governo - secondo il presidente - è inaccettabile per il Brasile, perché impone punizioni che non possiamo accettare". "Ho detto che sono interessato a concludere l'accordo. Ma per chiudere bisogna essere d'accordo. In un accordo, tutti devono vincere", ha concluso. (segue) (Spm)