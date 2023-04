Lavoro: Ugl, presentato a Roma il libro "Non solo pizza. Vite da rider"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato presentato, a Roma, presso il Binario F - The Hub L-Venture, il libro "Non solo pizza. Vite da rider", di Ada Fichera, giornalista e direttrice della Collana "Pensiero Sindacale" di Edizioni Sindacali, casa editrice del sindacato Ugl che ha pubblicato il volume. Il saggio racconta le vite di più di venti rider (rappresentativi di tutte le regioni d'Italia); venti vite che, pur nei loro punti in comune, restituiscono un quadro variegato e multiforme di questa "nuova" professione; un libro utile a comprendere, e apprendere, gioie e dolori dell'odierno mondo del lavoro. Storie divertenti, ma anche emozionanti, forniscono al lettore uno spaccato dell'Italia e un'occasione per aprire un dibattito sulle tutele e sui problemi di questa professione. La postfazione è del professore Pietro Ichino, il quale affronta il tema sul piano giuridico e analizza il sistema del platform work sotto vari aspetti. (segue) (Rin)