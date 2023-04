Lavoro: Ugl, presentato a Roma il libro "Non solo pizza. Vite da rider" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Per il segretario generale dell'Ugl Paolo Capone: "Il Contratto collettivo nazionale del lavoro Ugl Rider 2020, ha permesso agli autonomi di avere diritti e tutele prima inesistenti: un inizio per un percorso che certamente sarà migliorato nel tempo, un punto di partenza che supera quel nulla al quale non si torna indietro". Il segretario nazionale Ugl Rider, Vincenzo Abbrescia, ha sottolineato l'importanza di un'inchiesta che accende i riflettori sulle questioni contrattuali dei rider autonomi e sulle odierne difficoltà di questo mestiere. Alcuni dei rider protagonisti del libro, presenti all'evento, hanno manifestato "gioie e dolori" di una professione che, tuttavia, possiede uno dei vantaggi non negoziabili: l'assoluta libertà. L'autrice ha infine spiegato come l'anno di lavoro, che è stato necessario per raccogliere le interviste dei più di venti ciclo-fattorini, sia stata una delle più belle esperienze, sul piano umano, della sua carriera. "È stata un'esperienza sociologica che, davvero, ogni politico dovrebbe fare – ha affermato Ada Fichera -. Esplorare questo mondo così variegato e ascoltare i tanti giovani (e meno giovani) che fanno tale lavoro permette di conoscere, in modo trasversale, il Paese. Le loro storie sono uno spaccato dell'Italia". (Rin)