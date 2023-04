Libano: media, Iran potrebbe chiede a tandem sciita di rinunciare a candidatura Frangieh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell'Iran, Hossein Amirabdollahian, il cui arrivo a Beirut è previsto per oggi, potrebbe chiedere agli alleati di Teheran in Libano, ovvero il partito filo-iraniano Hezbollah e il movimento Amal, di rinunciare al sostegno alla candidatura presidenziale di Sleiman Frangieh, leader maronita libanese e capo del movimento filo-siriano Marada. Lo riferiscono fonti politiche vicine al governo al quotidiano libanese "Al Joumhouria". La candidatura di Frangieh è favorita dal "tandem sciita", ossia Hezbollah e il movimento Amal, a cui appartiene il presidente del parlamento, Nabih Berri. Mentre secondo alcune fonti "Amirabdollahian esorterà il tandem sciita a favorire il candidato Frangieh", altre ritengono che "il ministro iraniano chiederà ai suoi alleati di considerare la possibilità di porre fine al loro sostegno al leader maronita, nel caso in cui gli ostacoli da affrontare dovessero essere troppo rischiosi”, dal momento che “per Teheran proteggere il rinnovato rapporto con Riad è la priorità”. (segue) (Lib)