Torino: Lo Russo, confronto con ragazze e ragazzi nelle scuole porta spunti per costruire città del futuro

- Questa mattina ho incontrato le ragazze e i ragazzi del Itc Sommeiller: dopo Gioberti, Galileo Ferraris, Birago, D'Azeglio, Giordano Bruno, Da Vinci e Majorana un nuovo momento di confronto con ragazze e ragazzi in un istituto torinese. Lo scrive su Facebook il sindaco di Torino Stefano Lo Russo. "Ho ascoltato le loro domande, davvero puntuali e profonde, che dimostrano una grande attenzione e cura per la nostra città e profondo interesse per temi come sostenibilità, lavoro, sviluppo. Incontrare studentesse e studenti è davvero una bellissima opportunità, un momento utile per raccogliere stimoli, spunti, suggerimenti per costruire la città del futuro, la loro città", conclude Lo Russo. (Rpi)