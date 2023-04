Roma: De Cristofaro-Cucchi (Avs), al fianco di Lucha y siesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alleanza Verdi e Sinistra del Senato "è al fianco della Casa delle donne Lucha y Siesta di Roma, che si batte da oltre 15 anni per i diritti delle donne e contro la violenza di genere, la cui presidente è imputata per occupazione abusiva dell'immobile di via Lucio Sestio, luogo dove centinaia di donne vittime di violenza domestica hanno trovato una casa, un lavoro e un sostegno". Lo affermano in una nota Peppe De Cristofaro e Ilaria Cucchi, senatori dell'Alleanza Verdi e Sinistra del Senato. "L'immobile, abbandonato da anni, era di proprietà di Atac, che ha presentato una denuncia - spiegano -. Successivamente l'edificio è stato acquisito dalla Regione Lazio ma purtroppo il processo prosegue. Non è pensabile che un'associazione che si batte contro la violenza sulle donne venga processata per occupazione abusiva di un immobile. Le istituzioni dovrebbero ringraziare le volontarie dell'associazione per il lavoro fatto in questi anni. La Regione Lazio si attivi per sostenere e tutelare questa esperienza", concludono. (Com)