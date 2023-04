Vicenza: Martella (Pd), fare piena luce su attacchi sedi partiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fare piena luce sugli attacchi alle sedi dei partiti. Questo l'invito avanzato da Andrea Martella, segretario regionale del Partito democratico del Veneto, dopo che ieri i vandali hanno preso di mira a Vicenza le sedi di alcuni partiti. "Solidarietà ai responsabili provinciali del Pd, della Lega, di Coalizione Civica, di Sinistra Italiana e del Psi di Vicenza le cui sedi sono state prese di mira ancora una volta dai vandali. Le vetrine esterne degli uffici di queste forze politiche sono state imbrattate con scritte farneticanti nel giorno in cui si celebrava la Festa della Liberazione. Nel condannare senza appello questi atti di inciviltà, chiediamo sia fatta piena luce e siano individuati i responsabili, soprattutto per evitare l'effetto emulazione e per garantire che il confronto politico resti sui binari del rispetto e del riconoscimento reciproco" ha affermato il segretario democratico. (Rev)