Nigeria: sospetta corruzione, Apc sospende dal partito commissario alla Cultura di Cross River

- Il partito al governo Congresso di tutti i progressisti (Apc) ha sospeso per un anno il commissario per la cultura ed il turismo dello Stato nigeriano di Cross River, Ekpenyong Iso, perché sospettato di appropriazione indebita di fondi pubblici. Lo riferisce il quotidiano nigeriano "The Cable", aggiungendo che per lo stesso motivo sono stati sospesi dall'incarico anche il presidente ed il segretario di partito nello Stato regionale, rispettivamente Kingsley Ekpe and Gilbert Bassey. Nella nota informativa inviata agli interessati, l'Apc ha chiesto loro di stare lontano da tutte le attività di partito durante la sospensione. "Scriviamo per informarti della tua sospensione di 12 mesi dal reparto 8, comune di Calabar, dell'Apc", si legge nella dichiarazione, in cui si precisa che la misura "si basa sulle raccomandazioni della commissione disciplinare e conoscitiva istituita per indagare sulla petizione di appropriazione indebita di fondi del partito e attività antipartitiche" mossa contro di loro. (Res)