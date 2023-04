Roma: Movimento Pop, città ha bisogno di spazio aperto e inclusivo come Lucha y siesta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Roma "ha bisogno di Lucha y siesta" e cioè di "uno spazio aperto e inclusivo per tutte e tutti". E' quanto si legge in una nota del Movimento Pop. "Oggi si è svolta una nuova udienza nel processo penale contro l'associazione casa delle donne Lucha y Siesta e la sua presidente - spiega la nota -. Lucha y Siesta è diventata in questi ultimi 15 anni una fucina di elaborazione culturale e politica del transfemminismo, un luogo libero e di lotta contro la violenza maschile sulle donne, un riferimento fondamentale per la città di Roma e a livello nazionale. Mettere in discussione l'esistenza di Lucha y siesta significherebbe privare le donne che subiscono violenza di un luogo sicuro, altamente specializzato e totalmente gratuito dove poter ripartire da se e ripensare la propria vita - aggiunge -. E significherebbe privare un'intera comunità di uno spazio aperto e inclusivo per tutte e tutti".(Com)