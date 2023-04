Veneto: assessore Sanità, adesione altissima agli screening, diagnosi precoce è arma efficace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli screening "hanno dimostrato nel tempo di essere uno strumento fondamentale per individuare in fase precoce i tumori e consentire quindi cure tempestive e mirate, con possibilità di guarigione sempre più elevate. Un'arma che ha trovate una adesione da parte delle donne sempre crescenti, a dimostrarne la validità". Lo ha dichiarato Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità e alle Politiche Sociali commentando i recenti dati sullo screening del tumore al collo dell'utero. Lanzarin ha poi proseguito: "Lo screening per il tumore del collo dell'utero rappresenta un'attività consolidata per tutte le nove Aziende della Regione del Veneto e raggiunge ottimi standard qualitativi. Il 2021 ha visto un'importante azione di riorganizzazione dell'attività dei programmi di screening per recuperare i ritardi legati al periodo pandemico, che ci ha obbligati a rimodulare le offerte, così da riportare l'estensione e l'adesione ai livelli pre Covid. Una adesione legata a campagne mirate di sensibilizzazione e a percorsi che hanno aiutato le donne a scegliere le giuste strade". Lo scorso anno sono state 323.304 le donne che hanno partecipato allo screening. La Regione del Veneto nel 2021 ha rivisto la propria modalità di screening con "offerta di un Pap-test con cadenza triennale alle donne in età compresa tra i 25 e i 29 anni non vaccinate contro il Papilloma Virus – ha spiegato l'assessore veneto –. A questo si aggiunge il posticipo dell'ingresso nello screening al compimento del trentesimo anno di età per le donne che hanno eseguito la vaccinazione Hpv entro il quindicesimo anno di età in quanto le evidenze scientifiche hanno dimostrato per queste donne un rischio molto ridotto di sviluppare tumori o lesioni pretumorali; offerta del test Hpv-Dna a tutte le donne tra i 30 e i 64 anni con cadenza quinquennale. Il 2021 ha visto un forte impegno da parte di tutte le Aziende Ulss per riportare l'attività ai livelli di estensione e adesione ottimali, recuperando i ritardi accumulati in seguito alla pandemia da Covid 19". (Rev)