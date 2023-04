Ucraina: Schillaci, in campo con team medici e strutture per protesi e riabilitazione feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha incontrato Olga Rudnieva, Ceo del Centro Superhumans per le ferite da guerra, organizzazione no profit della città di Leopoli coadiuvata dal ministero della Salute ucraino, impegnata nella ricostruzione degli arti dei feriti militari e civili in Ucraina. "Sin dall'inizio del conflitto, l'Italia ha sostenuto il governo ed il popolo Ucraino per far fronte ai danni causati da questa terribile guerra e alla relativa crisi umanitaria – dichiara Schillaci – nell'ambito del processo di ricostruzione, siamo pronti a fare la nostra parte sostenendo il Centro Superhumans nelle attività di ricostruzione degli arti e di riabilitazione dei feriti". Dall'inizio della guerra in Ucraina, infatti, è aumentata la necessità di trattamenti protesici: più di 10.000 Ucraini necessiteranno di protesi e riabilitazione; tra gli oltre 8.000 militari feriti, il 70.5 per cento ha subito importanti ferite agli arti, il 5.2 per cento ha subito amputazione, in maggior parte causate da esplosioni, il 18 per cento ha subito più di un'amputazione. "Abbiamo costituito – aggiunge il ministro – una partnership di centri di eccellenza nel campo degli interventi protesici e di riabilitazione e che hanno già maturato esperienza di supporto medico in Ucraina durante l'emergenza: Centro Protesico Inail, Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Fondazione Santa Lucia e Croce Rossa Italiana. Mettiamo a disposizione di Superhumans team medici e strutture per fornire assistenza medica personalizzata, accrescere la capacità delle infrastrutture sanitarie locali e potenziare le risorse umane. Insieme al Ceo Rudnieva concorderemo quali azioni sono ritenute prioritarie in base alle esigenze della popolazione e delle strutture ucraine". (Com)