Mar Cinese Meridionale: al via domani nuova esercitazione militare organizzata da Pechino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate della Cina terranno una nuova esercitazione militare in alcune sezioni del Mar Cinese Meridionale domani, 27 aprile. Lo riferisce l'Amministrazione nazionale per la sicurezza marittima, precisando che le manovre si svolgeranno dalle 9 alle 13 locali (dalle 3 alle 7 in Italia). Le nuove esercitazioni seguono quelle tenute dalle forze armate cinesi attorno alle coste dell'isola dall'8 al 10 aprile scorsi, in risposta al colloquio intercorso tra la presidente taiwanese, Tsai Ing-wen, e il presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Kevin McCarthy, il 5 aprile a Los Angeles. In quell'occasione la Cina, che rivendica l'isola autogovernata come parte del territorio nazionale, ha diretto attacchi simulati contro obiettivi chiave sull'isola. Oltre a schierare decine di aerei nello spazio aereo attorno all'isola, le forze armate hanno dispiegato nello Stretto anche la portaerei Shandong, capace di portare tra i 26 e i 28 cacciabombardieri Shenyang J-15. Le esercitazioni, definite "un successo" dalle forze armate cinesi, hanno incontrato la ferma condanna della presidente Tsai che ha accusato Pechino di avere incrementato le tensioni nello Stretto con la sua condotta "irresponsabile". (Cip)