Brasile: attacco a istituzioni, Bolsonaro arrivato a sede della polizia per interrogatorio

- L'ex presidente del Brasile, Jair Bolsonaro, è arrivato alla sede della Polizia federale di Brasilia, dove verrà interrogato sugli eventi che hanno portato, l'8 gennaio scorso, agli assalti ai principali palazzi delle istituzioni. Bolsonaro dovrà in particolare rispondere di un messaggio pubblicato sul suo profilo twitter del 10 gennaio, poi cancellato, in cui avanzava dubbi sull'efficienza del sistema elettorale. Uno dei temi poi sollevati dalla protesta di piazza, tradottasi nell'assalto al palazzo presidenziale di Planalto, alla sede della Corte Suprema e del Parlamento. Lo scorso 14 aprile il giudice della Corte suprema, Alexandre de Moraes, aveva ordinato alla (Pf) di fissare l'interrogatorio entro 10 giorni. "L'audizione di Jair Bolsonaro è misura indispensabile per il completo chiarimento dei fatti indagati", affermava il giudice in una nota. (Brb)