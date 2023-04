Trasporto aereo: Marchi (Save), terza pista aeroporto Venezia non è più necessaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La terza pista non è più necessaria. Lo ha dichiarato Enrico Marchi, presidente del Gruppo Save, durante la presentazione del Masterplan 2023-2037 dell’Aeroporto Marco Polo di Venezia. “Avevamo previsto in un’ottica di lunghissimo termine la possibilità, sapendo però che avremmo fatto tutto il possibile per non costruirla. Oggi siamo riusciti a garantire la crescita del trasporto aereo senza di essa”. Marchi, durante la conferenza stampa, ha spiegato che si è lavorato sull’efficientare della pista principale che verrà utilizzata con la seconda, impiegata come via di rullaggio e solo in caso di chiusura di quella primaria. (Rev)