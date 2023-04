Turismo: Angelucci (Pd), "Roma live" strumento innovativo che potenzia attrattività Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della commissione capitolina Turismo e consigliere capitolino Pd Mariano Angelucci, in una nota dichiara: "Uno strumento innovativo, una bussola per orientarsi nel lungo elenco di spettacoli, eventi, mostre che la Capitale offre ogni giorno. Oggi il sito dedicato al Turismo (www.turismoroma.it) si arricchisce del portale Roma live nel quale cittadini e turisti avranno a disposizione uno strumento che li aggiorna in tempo reale sull'offerta culturale, di musica e di eventi sportivi in città, con calendari e mappe interattive per scoprire dove fruire delle novità". "Un'offerta sempre più varia e ricca, - aggiunge - che va dalle grandi mostre ai tantissimi concerti che vedranno Roma protagonista nelle prossime settimane. Sono entusiasta di questo risultato, che va incontro anche alla domanda di uno strumento di consultazione e programmazione che proviene dagli operatori turistici della nostra città. Ringrazio il sindaco Gualtieri, l'assessore allo Sport e Grandi eventi Onorato, l'assessore alla Cultura Gotor, tutta la maggioranza che sta lavorando con grande impegno per dare alla Capitale finalmente una prospettiva internazionale che guarda ai prossimi grandi eventi come il Giubileo ed Expo. Un trend positivo per la Capitale come dimostrano i numeri dei flussi di turistici queste ultime settimane", conclude. (Com)