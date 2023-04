Pakistan: terrorismo, due militari uccisi nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due militari dell’Esercito del Pakistan sono stati uccisi in un conflitto a fuoco con “terroristi” nella provincia di Khyber Pakhtunkhwa. Lo ha reso noto oggi il Servizio interforze di relazioni pubbliche (Ispr). I due militari sono stati identificati come Waqas Ali Shah, 26 anni di Charsadda, e Basir Ali, 24 anni di Peshawar. Nella sparatoria, avvenuta ieri nel distretto di Khyber, nell’area di Tirah, sono stati uccisi anche due terroristi mentre altri quattro sono rimasti feriti. Ieri il direttore generale dell’Ispr, generale Ahmed Sharif Chaudhry, ha rivelato in una conferenza stampa che nell’ultimo anno almeno 293 persone sono state uccise e 521 ferite in 436 attacchi terroristici. La provincia di Khyber Pakhtunkhwa è stata la più colpita, con 192 persone uccise in 219 attacchi; segue il Belucistan con 80 vittime in 206 episodi. Il Punjab ha registrato 14 morti in cinque attacchi e il Sindh sette morti in sei attacchi. Secondo quanto riferito, nello stesso periodo militari e agenti hanno effettuato 8.269 operazioni di sicurezza arrestando 1.378 sospetti e uccidendone 157. Le forze di sicurezza hanno perso nelle operazioni 137 uomini mentre altri 137 sono rimasti feriti. L’attentato più grave è stato sferrato il 30 gennaio a Peshawar, capoluogo della provincia di Khyber Pakhtunkhwa: ha colpito una moschea situata in un complesso della polizia e ha provocato 101 vittime, per la maggior parte agenti. (segue) (Inn)