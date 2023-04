Viabilità: Aspi, sulla A4 Milano-Brescia incidente nel tratto tra Monza e il nodo A4/A8 in direzione ovest

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- Poco dopo le ore 14 sulla A4 Milano-Brescia si registrano 11 km di coda nel tratto compreso tra Monza e il nodo A4/A8 in direzione ovest, dove il traffico transita su una corsia, a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 126. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l'Italia. Agli utenti in viaggio verso Torino o Varese, si consiglia di uscire a Monza prendere A52-Tangenziale nord di Milano per rientrare in autostrada, in A8, a Fiera Milano. (Com)