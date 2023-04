Migranti: De Corato, arresto passeur conferma che situazione a Milano è preoccupante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La situazione è preoccupante perché, la gran parte degli immigrati, una volta sbarcati sulle nostre coste, si dirigono a Milano e in Lombardia e la maggior parte di loro delinquono. La città, e i numeri ufficiali della Questura di Milano di pochi giorni fa lo hanno confermato, è in preda alla quotidiana criminalità e delinquenza straniera. Nella nostra città ci sono 493.000 stranieri regolari e, il 73 per cento delle rapine commesse su pubblica via e il 95 per cento dei furti con destrezza, sono compiuti da stranieri”. Lo afferma in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera Riccardo De Corato, commentando l'arresto di un "passeur" 29enne per favoreggiamento di immigrazione clandestina, avvenuto lunedì pomeriggio a Milano.(Com)